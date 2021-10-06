بدءًا من الغد.. خالد ميري يكشف كلمة السر على «صدى البلد»

يبدأ الكاتب الصحفى خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، ووكيل نقابة الصحفيين، غدًا الخميس في العاشرة مساءً على قناة صدى البلد، تقديم أولي حلقات برنامجه الأسبوعى الجديد «كلمة السر»، وذلك بعد أن وقعت معه العقد الكاتبة الصحفية إلهام أبوالفتح رئيس شبكة قنوات صدى البلد، والتي أكدت أن خالد ميري، يمثل إضافة كبيرة للقنوات، بما يمتلكه من خبرات واسعة، وأن التعاقد قد تم بترشيح من النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب ومالك شبكة القنوات.

وأضافت رئيس شبكة قنوات صدى البلد، إن برنامج «كلمة السر» سيظهر بشكل جديد مختلف، ليناقش أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم المشاهدين، وسيقدم مجموعة من الحوارات المختلفة والانفرادات، ويجيب على أهم تساؤلات المشاهدين.

وأوضحت «أبو الفتح» أن أولى حلقات البرنامج، سيتضمن علي حوار مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وذلك بعد الإحتفال الأول بعيد القضاء المصري، وبداية العام القضائي الجديد السبت الماضي، وبعد تحقيق المرأة انتصارًا جديدًا بعملها بالنيابة العامة ومجلس الدولة، مشيرة إلى أن وزير العدل سيجيب خلال حواره على عدد من القضايا الشائكة، التي تهم كل مواطن حول تعديلات قوانين الأحوال الشخصية والإيجارات، وتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، من خلال ميكنة المحاكم وتحديثها، كما أنه سيناقش أيضًا ضمان العدالة في تعينات الهيئات والجهات القضائية.