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لقاء الخميسي لجمهورها: الظلم إحساس صعب في وقته

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 03:42 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
بسمة عادل
وجهت الفنانة لقاء الخميسي رسالة لجمهورها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".




حيث نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة لها وعلقت عليها قائله:"الظلم إحساس صعب في وقته بعد شوية بنرجع نقوى ونقف على رجلينا وبنفهم الدرس المستفاد ونرجع أقوى".




يذكر ان اخر اعمال الفنانه لقاء الخميسي مسلسل ليد القصر الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطوله نيللي كريم، تارا عماد، حمزة العيلي، نور إيهاب وغيرهم من الفنانين إخراج أحمد خالد.

الكلمات المفتاحية

نور ايهاب لقاء الخميسي الفجر الفني

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