محافظ البحر الأحمر يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري (صور)

وضع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، احتفالًا بالذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر، يرافقه اللواء محيي سلامة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر، والعميد أح إيهاب محمد المغربي قائد قطاع البحر الأحمر العسكري.



محافظ البحر الأحمر

وعزفت الفرقة الموسيقية السلام الوطني، وسلام الشهيد، في تقليد عسكري أصيل للوفاء بشهداء مصر، وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده، كما قرأ جميع الحضور الفاتحة علي أرواح الشهداء.



ومن جانبه، قدم المحافظ التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع أبناء الوطن بمناسبة الذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر العظيم، كما قدم تهنئة خاصة لقوات الجيش والشرطة تقديرًا لما يقدمونه من تضحيات وواجبات للحفاظ علي أمن وأمان واستقرار الوطن، مؤكدًا أن مصر تفتخر بكل جندي وكل ضابط من شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل الوطن.



مراسم وضع إكليل الزهور

حضر مراسم وضع إكليل الزهور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام المساعد، والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين بالمحافظة.



