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اللبنانية يارا تطرح أغنية "مليت" عبر "يوتيوب"

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 03:54 م
يارا
يارا
نور طلعت

طرحت النجمه اللبنانية يارا، أولى اغاني ألبومها الغنائي الجديد والذي يحمل عنوان "مليت" وذلك عبر قناتها الرسمية عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب".

الأغنية تحمل نفس عنوان الألبوم "مليت" وهي من كلمات الشاعر أحمد ماضي، وألحان طارق أبو جودة.

جدير بالذكر أن من آخر أعمال يارا، كليب أغنيتها الجديدة "أنا رحت منك" باللهجة المصرية، من كلمات الشاعر الراحل حسين السيد، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع زيد نديم، وإشراف خالد أبومنذر.

الكلمات المفتاحية

يارا مليت لبنان

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