خالد الصاوي ينضم إلي "فيلم تجاري"

تعاقد الفنان خالد الصاوي على عمل جديد يحمل إسم فيلم تجاري ويشاركه في البطولة شيري عادل، حمدي المرغني ومن المقرر البدء في تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة.



وفي سياق آخر شارك الفنان خالد الصاوي في مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، وآخرون إخراج مصطفى فكري.





يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد الصاوي في فيلم "200 جنيه" الذي يعرض حالياً في السينمات بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، غادة عادل، دينا فؤاد، أحمد رزق، وغيرهم من الفنانين إخراج محمد أمين.









