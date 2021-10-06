Advertisements

خالد الصاوي ينضم إلي "فيلم تجاري"

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 03:56 م
خالد الصاوي
خالد الصاوي
بسمة عادل
تعاقد الفنان خالد الصاوي على عمل جديد يحمل إسم فيلم تجاري ويشاركه في البطولة شيري عادل، حمدي المرغني ومن المقرر البدء في تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر شارك الفنان خالد الصاوي في مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، وآخرون إخراج مصطفى فكري.


يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد الصاوي في فيلم "200 جنيه" الذي يعرض حالياً في السينمات بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، غادة عادل، دينا فؤاد، أحمد رزق، وغيرهم من الفنانين إخراج محمد أمين.




الكلمات المفتاحية

فيلم 200 جنية خالد الصاوي الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ يوم

عاجل من النائب العام بشأن استشهاد ضابطي شرطة في الإسماعيلية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يضم لاعب دجلة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ أقل من ساعة

آخر تطورات حل أزمة القيد داخل نادى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يكثف مفاوضاته لضم موهبة المقاولون

منذ أقل من ساعة

الكشف عن آخر تطورات أزمة قيد الزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل.. استشهاد ضابطين ومقتل عنصر جنائي في الإسماعيلية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إسبانيا وإيطاليا في دوري الأمم

منذ ثلث ساعة

"الصحة" ترد على أولياء الأمور: نسبة إصابات كورونا بين الأطفال ليست مقلقة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يستقر على بديل قفشة أمام بطل النيجر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 22 ساعة

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك ضد برشلونة في كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

هكذا روجت غادة عادل لدورها في فيلم "200 جنيه"

بهذه الطريقة.. مي سليم تروج لفيلمها الجديد "200 جنيه"

إسعاد يونس تستعيد ذكريات "بكيزة وزغلول" بهذه الطريقة

اليوم.. أبطال فيلم"200جنيه"يحتفلون بالعرض الخاص في إحدى السينمات

غداً.. عرض فيلم "٢٠٠ جنيه" بالسينمات

إصابة أحمد السعدني.. أبرز لقطات العرض الخاص لفيلم 200 جينه

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:25 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن إصابة محمد الشناوي

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

02:28 م

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

11:48 ص

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إسبانيا وإيطاليا في دوري الأمم

04:00 م

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

06:36 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements