بيراميدز يضم لاعب دجلة

حسم نادي بيراميدز صفقة محمد رضا لاعب وسط وادي دجلة بعد موافقة ناديه على رحيله.









وكشف مصدر عن اقتراب بيراميدز من الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد إعجاب الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال بقدرات اللاعب.









ومن المقرر أن تكلف الصفقة خزينة بيراميدز قرابة ال22 مليون جنيه وذلك في ظل سعي دجلة للاستفادة من لاعبيه المميزين بعد هبوط الفريق للدرجة الثانية.









وظهر رضا بشكل مميز حيث يجيد اللعب في مركزي وسط الملعب وصانع الألعاب وقدم مستويات طيبة مع فريقه في موسمه الأخير.



