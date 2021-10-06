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حسام سيف النصر يشارك في مسلسل "أنا وهي" أمام أحمد حاتم وهنا الزاهد

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 03:57 م
حسام سيف النصر
حسام سيف النصر
الفجر

انضم الفنان حسام سيف النصر، لأسرة مسلسل "أنا وهي" لأحمد حاتم وهنا الزاهد، ويستعد لتصوير دوره في المسلسل نهاية الشهر الجاري وذلك  بعد أن أوقف المخرج سامح عبد العزيز تصوير مسلسل "أنا وهى" بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم 20 يومًا، من أجل تغيير الديكورات، حيث يعمل عبد العزيز على معاينة أماكن تصوير جديدة من أجل المشاهد الخارجية، وذلك بعد إنهائه عدد من المشاهد الداخلية داخل ديكور شركة بالقرية الذكية لماضية، والعمل من تأليف مصطفى حمدى.

وأعرب الفنان حسام سيف النصر، عن سعادته بالمشاركة، مع هؤلاء النجوم في مسلسل "أنا وهي"، مؤكدًا على أن دفعة كبيره له في مشواره السينمائي.

مسلسل "أنا وهى" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة إضافة إلى ظهور أكثر من فنان كضيف شرف، ويجسد هنا وأحمد حاتم أدوار شخصين يعانيان من مرض نفسى ويترددان على عيادة طبيب نفسى يجسده أشرف عبد الباقى، ويتعرفا على بعض وتبدأ قصة حب بينهما

ويعد مسلسل "أنا وهى" هو التعاون الثالث بين حاتم وهنا الزاهد، حيث قدما سويًا أكثر من عمل أبرزهم "قصة حب"، الذي تم عرضه عام 2019، وهو فيلم رومانسي من إخراج عثمان أبو لبن، ومن بعده تعاونا في فيلم "الغسالة"، من إخراج عصام عبد الحميد، وآخر تعاون بين حاتم وهنا فى إحدى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر".

الكلمات المفتاحية

هنا الزاهد مسلسل أنا وهي حلوه الدنيا سكر حسام سيف النصر المخرج سامح عبد العزيز أحمد حاتم

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