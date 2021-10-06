أوس أوس يحتفل بذكرى نصر أكتوبر

حرص الفنان أوس أوس على الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد الذي يوافق اليوم وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









حيث نشر الفنان أوس أوس منشوراً قائلاً:"6 أكتوبر أعظم يوم في تاريخ مصر والامه العربيه كل سنة ومصر وشعبها وجيشها احرار وراسهم مرفوعه تحيا مصر".









يذكر أن آخر أعمال الفنان أوس أوس مسرحيه صباحيه مباركه بطولة علي ربيع، سليمان عيد، حسام داغر وآخرون.