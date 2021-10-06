رغم صعوبة موقف تشيلي.. لاسارتي يشعر بالتفاؤل

أكد مارتن لاسارتي المدير الفني لمنتخب تشيلي، أن الفريق يحافظ على تفاؤله قبل المباريات الثلاث التي سيخوضها أمام بيرو وباراجواي وفنزويلا ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.





وقال المدرب الأوروجواياني في مؤتمر صحفي الثلاثاء "نحن متفائلون للغاية ومتحمسون لحصد العدد اللازم من النقاط لنعود إلى السباق مرة أخرى".





وتعد تشيلي في أمس الحاجة للنقاط بعد تعثرها في الجولة السابقة من التصفيات حين سقطت أمام البرازيل وتعادلت مع الإكوادور ومنيت بالهزيمة أمام كولومبيا.





وتحتل تشيلي حاليا المركز الثامن في جدول تصفيات أمريكا الجنوبية لتصفيات كأس العالم 2022 في قطر، حيث جمعت سبع نقاط فقط من تسع مباريات خاضتها، ولم تحقق سوى فوزا واحدا على بيرو في نهاية عام 2020.