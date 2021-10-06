الكشف عن آخر تطورات أزمة قيد الزمالك

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات ملف أزمة القيد داخل القلعة البيضاء والذي يعاني منها جميع مشجعي وعشاق الفريق الأبيض بعد الحصول على توقيع أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية وعدم القدرة علي تقيدهم بسب الأزمة المالية التي يمر بها نادي الزمالك.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن مسئولى القلعة البيضاء أعدوا ملفاً كاملا يفيد بحل أزمة الأكاديمية الكاميرونية، وانتهاء أزمة اللاعب حسام أشرف.





وأضاف: " من المقرر أن يشهد يوم الخميس المقبل الحكم النهائي للقضية.





وتابع:" مسئولى القلعة البيضاء على ثقة كامله بحل الأزمة خلال الفترة المقبلة، لأنهم قدموا ما يفيد بانتهاء الأزمة.





وأختتم حديثه: " تم الإتفاق على جدولة المستحقات المالية وتم وضع خطة لسداد ديون النادي خلال الفترة المقبلة".





جدير بالذكر أنه في حال حل الأزمة خلال الساعات القليلة المقبلة، يستطيع مسئولى القلعة البيضاء من قيد اللاعبين الجدد خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسهم عمز كمال عبد الواحد، وحمدي النقاز بالإضافة إلى العائدين من الإعارة.