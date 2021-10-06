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عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إسبانيا وإيطاليا في دوري الأمم

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 04:00 م
إيطاليا وإسبانيا
إيطاليا وإسبانيا
محمد أيمن
تقام اليوم الأربعاء مباراة إسبانيا ضد إيطاليا والتي تجمع بينهما لحساب مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

مباراة إسبانيا ضد إيطاليا 

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين على أرضية ملعب إستاد جيوزيبي مياتزا لحساب مباريات الدور نصف النهائي عند حلول الساعة السابعة مساءًا.

ومن المُنتظر أن تُنقل المواجهة بين المنتخبين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 ويعلق عليها المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي.

في الوقت الذي يُمكن فيه مشاهدة القناة عبر قناة مكسبي الفضائية على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد التالي :-

قناة مكسبي.
القمر الصناعي : نايل سات.
التردد : 11595.
الاستقطاب : رأسي.
معدل الترميز : 27500.

الكلمات المفتاحية

اسبانيا وايطاليا إيطاليا إسبانيا

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