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طرح 17 تجمعا تنمويا سكنيا وزراعيا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

أعلن المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن الطرح الأول لعدد ١٧ تجمعا تنمويا ( سكنيا وزراعيا )، بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، بعدد ١١١٤ فرصة، وتشمل الفرصة منزلا بمساحة ٢٠٠ م٢، و ٥ أفدنة زراعية كاملة المرافق، بنظام التملك، وفقا لأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ وتعديلاته بشأن التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء.

وقال المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الطرح الأول لـ ١٧ تجمعا تنمويا في شبه جزيرة سيناء يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية المتكاملة بها.

وأضاف أنه يمكن الاطلاع على كراسة الشروط وسحبها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار www.investinegypt.gov.eg وذلك بداية من اليوم، الموافق ٦ أكتوبر الجاري حتى ٥ نوفمبر المقبل، ويتم تقديم ورفع المستندات إلكترونيا على نفس الموقع خلال الفترة من ٦ أكتوبر الجاري وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

 وتابع المستشار محمد عبدالوهاب: حرصا على دعم ومعاونة المواطنين وتسهيل إجراءات التقديم لهذا الطرح، فقد تم إنشاء غرفة عمليات بمقر الخريطة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار لتوفير كافة أنواع الدعم المطلوب لمعاونة المواطنين في عملية التقديم، حيث يمكن التواصل مع تلك الغرفة للحصول على الدعم المطلوب من خلال الأرقام التالية ( ٠١٠٠٤١٤٥٨١٦ / ۰۱۰۰٢٢٨٣٦١٦ / ۰۱۱۲۰۰۳۳۳۰ / ۰۱۰۰۰٥۲۰۰۱۰ ).

       وأشار إلى أنه تمت إتاحة ٣ مكاتب مجهزة بمراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة العامة للاستثمار للمعاونة في تقديم الطلبات الكترونيا، موزعة كالاتي: مكتبان بمركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية (أحدهما لمحافظة شمال سيناء والآخر لمحافظة جنوب سيناء)، ومكتب بمركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة جنوب سيناء.

كما ستتم إتاحة كافة مكاتب خدمات المواطنين التابعة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء بالمراكز الإلكترونية بكافة مراكز المدن التابعة لهما للمعاونة في تقديم الطلبات إلكترونيا.

وتضمن الإعلان الإشارة إلى أنه على المواطنين الذين سبق لهم تقديم المستندات بالطرح الملغي، التقدم لنفس أماكن تقديمها لاستلامها ورفعها على الموقع الإلكتروني للهيئة المشار إليه، وأنه يحق لكل مواطن قام بشراء الكراسة (الملغاة) استرداد قيمتها بالتقدم بطلب الاسترداد على المواقع الإلـكـتـرونـيـة خـلال شـهـر مـن تـاريـخ الإعـلان وسـيـتـم صـرفـهـا بـريـديـا (شمـال سيناء gwww.northsinai.gov.e، جنوب سيناء www.southsinai.gov.eg ) .

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