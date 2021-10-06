قرار مهم لمحافظ الدقهلية بشأن تنسيق قبول طلاب الصف الأول الثانوي





جاء ذلك فى استجابه من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لمطالب أولياء الأمور وتحقيقا لرغبتهم لاستكمال أبنائهم الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام بالتحاقهم بالمرحلة الثانوية العامة.



وفي ذات السياق وافق محافظ الدقهلية، أن يكون الالتحاق بالثانوي الصناعي نظام 5 سنوات 228 درجة والثانوي الصناعي نظام 3 سنوات 218 درجة.



وقد وجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بأهمية الالتزام فى كافة مراحل العمل للقبول بالدراسة بجميع المراحل التعليمية بمدارس المحافظة، طبقا للقرارات الوزارية المنظمة للتقديم، ووفقا للنشرات الصادرة فى هذا الشأن٠

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تخفيض تنسيق القبول للصف الأول الثانوى العام، إلى 242 درجة بدلا من 244، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.