Advertisements

«الصحفيين»: معايير موحدة لاعتماد كل الصحف بلا استثناء

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن

استعرض مجلس نقابة الصحفيين، وناقش باستفاضة تقريري اللجنتين المشكلتين من أعضاء منه، والمخولة الأولى منهما بفحص حالات سبع صحف معتمدة بالنقابة موقوف القيد منها لأسباب متنوعة، واللجنة الثانية منهما المختصة بفحص حالات عشر صحف متقدمة لاعتماد القيد منها بالنقابة.

وبعد الاطلاع على تقريري اللجنتين والاستماع للأعضاء في كل منهما واستعراض كل المستندات والمكاتبات التي وردت للنقابة بشأن كل الصحف محل الفحص ومراجعة القوانين واللوائح ذات الصلة، وافق المجلس «بالإجماع» على القرارات التالية:

أولا: استمرار ايقاف 6 صحف معتمدة بالنقابة عن القيد فيها، والسماح فقط لجريدة "الطريق" بتقدم صحفييها للجنة القيد الحالية والالتحاق بالدورة التدريبية.

على أن تلتزم صحيفتا «السوق العربية» و«اليوم» بتقديم ما يفيد بعدم الفصل التعسفى للزملاء، حتى يتسنى للجنة المختصة والمجلس اتخاذ القرار فيما يخص لجنة القيد التالية.

ثانيًا: رفض اعتماد الصحف العشر المتقدمة للنقابة للاعتماد بها، وذلك لعدم توفيق أوضاعها طبقا للمادة 43 من القانون 180 لسنة 2018، وما أظهرته خطابات مؤسسات الطباعة والتوزيع القومية الواردة للنقابة لأرقام الطباعة والتوزيع الحقيقية لكل منها.

ثالثًا: السماح لكل الصحف العشر السابق ذكرها في القرار السابق، بإعادة التقدم للاعتماد بالنقابة بعد توفيق الأوضاع وفقا للقانون ومعالجة مشاكل الطباعة والتوزيع لإعادة تقييمها من جديد.

رابعًا: فحص كل الإصدارات الصحفية المعتمدة حاليا لدى نقابة الصحفيين، لبحث مدى استمرار استيفائها للشروط القانونية واللائحية المؤهلة لقبول عضوية منها، ويتولى المجلس بكل أعضاءه هذا الفحص، على أن يقوم النقيب بتوزيع المهام على أعضاء المجلس.

خامسًا: مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمراعاة تطبيق ماورد بقانونه رقم 180 لسنة 2018، وخصوصا المادة 43 منه، عند إصدار تراخيص الصحف وتوفيق أوضاعها.

وأكد مجلس النقابة في النهاية، أنه بصدد اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال المخالفين لأحكام المادة 43 المشار إليها فى القانون 180 لسنة 2018، كما نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة.

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين تكويد الصحف الجديدة تكويد الصحف الفجر الصحفيين

أخبار تهمك

بعد إصابته مع منتخب مصر.. طبيب بيراميدز يكشف حالة نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إسبانيا وإيطاليا في دوري الأمم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. استشهاد ضابطين ومقتل عنصر جنائي في الإسماعيلية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ يوم

تصريح مهم من "الصحه العالمية" بشأن متحور دلتا

منذ ساعة

بيراميدز يضم لاعب دجلة

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن آخر تطورات أزمة قيد الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يستقر على بديل قفشة أمام بطل النيجر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ يوم

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

6 لاعبين جدد في تدريبات برشلونة

منذ أقل من ساعة

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

بدء اجتماع مجلس "الصحفيين" لإعلان الجدول الزمني لانتخابات التجديد

أبرزها للمحتجزين وتعديل لائحة القيد.. 6 طلبات على طاولة عمومية "الصحفيين" (تقرير)

أبرزها التعديلات الدستورية والمحتجزين.. ننشر توصيات وقرارات عمومية 'الصحفيين'

4 جداول للقيد.. تعرف على الشروط الكاملة لعضوية نقابة الصحفيين

ضياء رشوان للصحفيين عن أزمة الزمالك: فعلت ما يمليه على ضميري

'الصحفيين' تعتمد نتيجة القيد للجنة المؤجلين

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:49 م

تصريح مهم من "الصحه العالمية" بشأن متحور دلتا

6 لاعبين جدد في تدريبات برشلونة

05:03 م

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

05:28 م

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

02:28 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن إصابة محمد الشناوي

03:25 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements