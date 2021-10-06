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تخليدا للشهداء.. الجيزة تطلق مبادرة "ازرع شجرة" احتفالا بنصر أكتوبر

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
نظمت محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى بمناسبة الذكري الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث شارك اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الشباب في فعاليات تحية العلم والسلام الجمهوري بديوان عام المحافظة، بهدف تنمية ورفع روح الولاء والإنتماء للوطن.

كما شارك محافظ الجيزة، الشباب في توزيع الأعلام والورود علي المواطنين بالشوارع وتقديم التهنئة للمواطنين بمناسبه ذكرى أكتوبر المجيدة.

وأطلق اللواء أحمد راشد، مبادرة "ازرع شجرة"، من مركز شباب السلام بحضور أسر الشهداء بهدف زرع شجرة مثمرة داخل مراكز الشباب تعظيمًا لروح الشهداء وما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن.

وأعرب المحافظ عن اعتزازه بالمشاركة في تكريم أسر أولئك الأبطال تقديرآ وتخليدآ لذكراهم لما قدموا من الإنتماء والإعتزاز والدفاع عن تراب الوطن .

كما شهد محافظ الجيزة، انطلاق فعاليات تنفيذ مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتبرع بالدم حيث تم التنسيق مع وزارة الصحة وتوفير سيارات التبرع بالدم بمركز شباب السلام وعدداً من القطاعات الأخري إضافة إلى تنظيم حملات دعائية من خلال فرق شبابيه لحث المواطنين علي التبرع بالدم لما لها من أهمية في إنقاذ حياة المواطنين والمرضي في حالات الطوارئ والحوادث.

وأكد خلالها، أن الوطن اليوم يحتفل بالذكرى الثامنة والأربعين لإنتصارات السادس من أكتوبر المجيدة ذلك اليوم التاريخي الذي سجل فيه التاريخ أعظم بطولات قواتنا المسلحة الباسلة ومن ورائها شعب مصر العظيم، يوم عبرت فيه قواتنا المسلحة وعبرت معها الأمة العربية كلها إلى غدٍ مشرق ومستقبل أفضل لأوطاننا وشعوبنا.

وتضمن البرنامج الاحتفالي الذي نظمته محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة إنطلاق مسيرة شبابية بداية من شارع خاتم المرسلين بتقاطعه مع ترعة الزمر وحتي الشركة الشرقية للدخان وتوزيع الأعلام وباقات الورد علي المواطنين بالميادين والشوارع بمشاركه ٢٠٠ شاب وفتاه لتنمية القدرات البدنية وإعلاء قيمه الرياضة في المجتمع.

شارك في فعاليات البرنامج الإحتفالي اليوم اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية .

كما ستنظم محافظة الجيزة، مساء اليوم، حفل ختام مهرجان الجيزة في نسخته الثالثة بمركز شباب السلام ويتخلل الحفل فقرات فنية وتكريم أسر الشهداء وتكريم الفائزين في المهرجان.

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نصر اكتوبر محافظة الجيزة ازرع شجرة اخبار مصر احمد راشد احتفالات اكتوبر

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