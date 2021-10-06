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الفجر الفني يكشف تفاصيل أولى حلقات برنامج "محمد هنيدي"

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 04:50 م
محمد هنيدي
محمد هنيدي
الفجر الفني
تقوم قناة "المحور" بعرض برنامج "هنيدي شو" بداية من الشهر القادم وعلم "الفجر الفني" انه سيستضيف عدد كبير من النجوم الذين قاموا بالعمل معه في أعماله مثل احمد السقا وأشرف عبد الباقي وهاني رمزي وداود حسين.

برنامج هنيدي شو، أشبه بالحلقات التي قدمها محمد هنيدي خلال الفترة الماضية على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي قدم فيها مسيرته الفنية والشخصية وحققت نجاحًا كبيرًا.

ويقوم محمد هنيدى حاليًا بتصوير البرومو الدعائي للبرنامج استعدادًا لعرضه على الشاشة ويعرض البرنامج بشكل أسبوعي يومي الجمعة والسبت فى تمام الساعة العاشرة ويرأس تحريره عبد الحميد العش ومدير التحرير مصطفي عزت.

ويعرض لـ هنيدي حاليا فيلم "النمس والإنس"، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية تحسين الشبراوي ويجسده محمد هنيدي.وهو موظف حكومي فقير يرث بيت رعب في ملاهي، ويتعرض لكثير من الأزمات بسبب مهنة والده، الذي يجسده شريف دسوقي، كما تلعب دور والدته عارفه عبد الرسول، وبمرور الأحداث يقع تحسين في حب منة شلبي التي تظهر بدور عفريته.

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