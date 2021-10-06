حرب أكتوبر.. اختيار يوم الغفران لبدء مصر وسوريا الهجوم على إسرائيل (كواليس)

تحل اليوم الذكرى الثامنة والأربعين لأعظم انتصار في التاريخ الحديث حرب أكتوبر 1973، حيث استطاعت قواتنا المسلحة استعادة روح العزة والكرامة باسترداد أرض سيناء من جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 وتحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر.



وبهذه المناسبة العظيمة يقدم « الفجر» أبرز معلومات عن حرب أكتوبر 1973:





١-حرب أكتوبر هي حرب شنتها كل من مصر وسوريا على إسرائيل عام 1973



٢-تعتبر رابع الحروب العربية الإسرائيلية



٣-احتلت إسرائيل في الحرب الثالثة شبه جزيرة سيناء من مصر وهضبة الجولان من سوريا.



٤-في عام 1973 قرر الرئيسان السادات والأسد اللجوء إلى الحرب لاسترداد الأرض



٥- في 10 يناير 1973 تم تعيين الفريق أول أحمد إسماعيل علي قائدًا عاما للقوات الاتحادية



٦-أغسطس 1973 اجتمع القادة العسكريون سرًا ليشكلوا معًا المجلس الأعلى للقوات المسلحة



٧- بدأت الحرب 6 أكتوبر1973 بتنسيق هجومين مفاجئين على القوات الإسرائيلية



٨ نفذت أكثر من 200 طائرة حربية ضربة جوية على الأهداف الإسرائيلية بالضفة الشرقية للقناة



٩- بدأت المدفعية المصرية قصف التحصينات والأهداف الإسرائيلية بشرق القناة



١٠- تسللت عناصر سلاح المهندسين والصاعقة لإغلاق الأنابيب التي تنقل السائل المشتعل



١١-عبر القناة 2،000 ضابط و30،000 جندي من خمس فرق مشاة



١٢-نجحت القوات المسلحة يوم 7 أكتوبر في عبور قناة السويس



١٣-وأصبح لدى القيادة المصرية 5 فرق مشاة بكامل أسلحتها الثقيلة بالإضافة إلى 1000 دبابة



١٤-حطمت حصون خط بارليف وتوغلت 20 كم شرقًا داخل سيناء



١٥-حقق الجيش المصري هدفه من الحرب بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف



١٦- ساهمت في الحرب بعض الدول العربية سواء بالدعم العسكري أو الاقتصادي



١٧- انتهت الحرب رسميًا مع نهاية يوم 24 أكتوبر



١٨- تم الاتفاق على وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العربي والإسرائيلي



١٩-لكنه لم ينفذ على الجبهة المصرية فعليًا حتى 28 أكتوبر.



٢٠_ استطاعت القوات المسلحة تحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر.