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تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 04:58 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس 7 أكتوبر إلى يوم الثلاثاء 12 أكتوبر، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة.

طقس الفترة المقبلة

وأكدت الهيئة، أن البلاد تشهد طقسا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدلا الحرارة على السواحل الشمالية، حارا على جنوب الصعيد فيما يكون لطيفا ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد، أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل سيشهد الطقس ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث تتراوح بقيم من (1-2) درجة مئوية على شمال البلاد حتي شمال الصعيد وتتراوح بقيم من (3-4) درجة مئوية على جنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد، إلى أن البلاد تشهد طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد

الظواهر الجوية خلال الأسبوع المقبل

وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

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