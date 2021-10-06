Advertisements

شبكة أمريكية تكشف حقائق عن ضلوع سلطات إثيوبيا في صراع تيجراي

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
وكالات

كشف تحقيق لشبكة" سي إن إن" الأمريكية أن الحكومة الإثيوبية استخدمت شركة الطيران التجارية الرائدة في البلاد لنقل الأسلحة من وإلى إريتريا المجاورة خلال الحرب الأهلية في منطقة تيجراي.

 

وبحسب "سي إن إن" تؤكد وثائق الشحن والبيانات التي اطلعت عليها الشبكة، بالإضافة إلى شهادات شهود العيان والأدلة الفوتوغرافية، أنه تم نقل الأسلحة بين مطار أديس أبابا الدولي والمطارات في مدينتي أسمرة ومصوع الإريتريين على متن العديد من طائرات الخطوط الجوية الإثيوبية في نوفمبر 2020 خلال فترة الأسابيع الأولى من صراع تيغراي.

 

ووفق الخبراء فإن الرحلات الجوية تشكل انتهاكا لقانون الطيران الدولي، الذي يحظر تهريب الأسلحة للاستخدام العسكري على الطائرات المدنية.

 

وتعد الخطوط الجوية الإثيوبية هي قوة اقتصادية مملوكة للدولة وتدر مليارات الدولارات سنويا، تنقل الركاب إلى محاور في جميع أنحاء القارة الأفريقية وجميع أنحاء العالم، وهي أيضا عضو في "Star Alliance"، وهي مجموعة من أفضل شركات الطيران في العالم.

 

وكانت شركة الطيران قد أصدرت في وقت سابق نفيا بخصوص نقل أسلحة.

 

وردا على تحقيق "سي إن إن"، قالت الخطوط الجوية الإثيوبية إنها "تلتزم بصرامة بجميع اللوائح الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بالطيران" وأنها "حسب علمها وسجلاتها، لم تنقل أي سلاح حربي في أي من طرقها من خلال أي من طائراتها ".

 

في حين لم تستجب حكومتا إثيوبيا وإريتريا لطلبات الشبكة للتعليق حول هذا الموضوع.

 

وأرفقت الشبكة العديد من الوثائق التي تثبت نقل الخطوط الجوية الإثيوبية للأسلحة.

الكلمات المفتاحية

شبكة سي ان ان تيجراي اثيوبيا

أخبار تهمك

بيراميدز يضم لاعب دجلة

منذ أقل من ساعتين

تصريح مهم من "الصحه العالمية" بشأن متحور دلتا

منذ ساعة

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

6 لاعبين جدد في تدريبات برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. موسيماني يستقر على بديل قفشة أمام بطل النيجر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. استشهاد ضابطين ومقتل عنصر جنائي في الإسماعيلية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إسبانيا وإيطاليا في دوري الأمم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ يوم

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ يوم

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن آخر تطورات أزمة قيد الزمالك

منذ أقل من ساعتين

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إصابته مع منتخب مصر.. طبيب بيراميدز يكشف حالة نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الخطوط الجوية الإثيوبية تستأنف رحلاتها إلى إريتريا

إثيوبيا وإريتريا تضعان نهاية لواحدة من أصعب أزمات أفريقيا

الخطوط الجوية الإثيوبية تعلن استئناف رحلاتها إلى إريتريا الأسبوع المقبل

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس وزراء اثيوبيا بمناسبة منحه جائزة نوبل للسلام

إثيوبيا تنفي عقد مفاوضات بأوغندا بشأن الحرب في إقليم تيجراي

إثيوبيا تتهم رئيس منظمة الصحة العالمية بدعم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:49 م

تصريح مهم من "الصحه العالمية" بشأن متحور دلتا

6 لاعبين جدد في تدريبات برشلونة

05:03 م

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

05:28 م

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

02:28 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن إصابة محمد الشناوي

03:25 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements