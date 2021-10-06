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بهذه الطريقة .. هاني رمزي يحتفل بذكرى نصر أكتوبر

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 05:22 م
هاني رمزي
هاني رمزي
منار أشرف داود
حرص الفنان هاني رمزي على الاحتفال بنصر أكتوبر، وذلك من خلال نشر صورة من حرب أكتوبر عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق "رمزي" على الصورة قائلًا:"الذكرى ال 48 ذكرى النصر العظيم كل عام وأنتم بخير ".

يذكر أن يشار الفنان هاني رمزي في فيلم "٢٠٠ جنية" مع كلا من أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومى فؤاد، نيللى كريم، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمد فراج، أحمد داود، محمد العريف، آيه قاسم، عمرو عبدالجليل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

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