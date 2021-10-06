6 لاعبين جدد في تدريبات برشلونة

قام الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، باستدعاء عدة لاعبين صغار، من الفريق الرديف، وفريق الشباب، للمشاركة في تدريبات الفريق، في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين، لالتحاقهم بمنتخباتهم الوطنية.

وهؤلاء اللاعبين هم: لاعب الوسط تشوس ألبا، ولاعب الوسط الهجومي البرازيلي ماتيوس بيريرا، والمهاجم بيكي بولو، والمهاجم نيلز مورتيمر، والمدافع السنغالي موسى ندياي وقلب الدفاع الأرجنتيني راموس مينجو.

جدير بالذكر أن كومان يمنح اللاعبين الشباب فرص ممتازة للمشاركة مع الفريق، حيث اعتمد في الموسم الماضي على بيدري كثيراً، وهذا الموسم قدم لجمهور البارسا، باباو جافي، ونيكو جونزاليس، وأليخاندرو بالدي.