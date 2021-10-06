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مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة (أسماء)

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 05:13 م
أرشيفية
أرشيفية
إسلام أمين
لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 7 أشخاص آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، في حادث اصطدام سيارة برصيف بين قريتي كفر مساعد وشبرا النونة التابعتين لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث بدائرة مركز إيتاي البارود وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين إصطدام سيارة برصيف بالطريق الزراعي بين قريتي كفر مساعد وشبرا النوبة.

أسفر الحادث عن وفاة "محمد أشرف عبد الباقي أشرف"، 20 عامًا، مقيم بمحافظة الغربية وإصابة 7 أخرين وهم:

1- سماح جلال أنور، 43 عامًا.

2- هشام موسي عبد العظيم، 52 عامًا.

3- مصطفي هشام عبد العظيم، 11 عامًا.

4- محمد هشام عبد العظيم، 7 سنوات.

5- إيمان خميس عبد المجيد، 42 عامًا.

6- إبراهيم محمد ابراهيم، 22 عامًا.

7- محمد مصطفي محمود، 51 عامًا.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفي إيتاي البارود العام وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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