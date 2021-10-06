ضبط عامل منتحل صفة طبيب ويدير مركز وهمي للعلاج الطبيعي في سوهاج (صور)

كان ذلك بتوجيهات الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتور عمرو العرشي، وكيل المديرية، واشراف الدكتورة ايزيس وهيب ناشد، مدير عام الصيدلة، والدكتور محمد محسن عساف، مدير إدارة العلاج الحر، وضم الفريق كلا من الدكتور أحمد عزت، من أدارة العلاج الحر والدكتور خالد سعد، من التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بسوهاج.





وتمكن الفريق وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك من مداهمة مركز وهمي للعلاج الطبيعي والعلاج بالأعشاب والحجامة والتدليك والطاقة الحرارية يديره "عامل" ينتحل صفة طبيب ويحمل شهادات لدورات في الطب التكميلي وضبط أدوية غير مصرح بتواجدها ومعروضة للبيع للجمهور كما تم ضبط كميات كبيرة من الأعشاب الطبية يستخدمها الطبيب المزيف لعلاج المرضي البسطاء، وتم ضبط الطبيب المزيف، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه وتجاه المخالفات التي تم ضبطها.



أكدت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه لن يكون هناك مكان لأي متلاعب بصحة المواطن بمحافظة سوهاج.. وان الفرق التفتيشية ستلاحق كل المخالفين ليلا ونهارا وفي كل ارجاء المحافظة وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.



نجح رجال إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بسوهاج، وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، في ضبط مركزا للعلاج الطبيعي غير رخص يديره عامل ينتحل صفة طبيب بأحد مراكز المحافظة.