المرتزقة السوريون.. أداة أردوغان الاحتلالية

عبث تركيا يتواصل في شمال سوريا عبر محاولات احتلاله عن طريق المرتزقة، حيث بات العبث التركي يتمثل في الميليشيات السورية الموالية لتركيا وأردوغان.

عبر فهيم عيسى، قائد ميليشيا السلطان مراد، عن رغبته في تتريك سوريا بالكامل، مقدما التهنئة لجميع متحدثي اللغة التركية بمناسبة ما يعرف بـ"يوم التعاون"، معربا عن أمله بأن تنضم سوريا إلى تركيا كتابع لها، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

وتعتمد تركيا على الفصائل السورية المسلحة لإحكام سيطرتها على الشمال السوري، ويمثلون يد أردوغان للعبث في المنطقة، بدءا من سوريا ومرورا بليبيا والعراق واليمن، وصولا إلى أذربيجان وأفغانستان.

كما تعمل تركيا على فرض اللغة التركية ومناهجها التعليمية في المدارس الخاضعة لها في الشمال السوري، فمتى يتوقف العبث التركي؟.