عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

يلتقي فريق يد الزمالك أمام نظيره برشلونة، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب 2021"، المقرر إقامتها في السعودية.





وتقام المباراة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، وذلك على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله بجدة.





وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية بعد الفوز على النادي الأهلي، والتتويج بلقب السوبر الإفريقي.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.





وتذاع مباراة الزمالك وبرشلونة عبر قناة "أون تايم سبورت" بالإضافة إلى قناة "الزمالك".





تردد قناة أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة برشلونة والزمالك في كرة اليد





تردد القناة 11861.





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