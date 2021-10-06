بكلمات قوية.. فيجو ينتقد فكرة إقامة كأس العالم كل عامين

وصف النجم البرتغالي السابق لويس فيغو اقتراح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إقامة بطولة كأس العالم كل عامين بأنه "جنون" وفكرة "لا علاقة لها بمصلحة كرة القدم".

ولم يستبعد فيغو، لاعب سبورتنغ البرتغالي وبرشلونة وريال مدريد وإنتر ميلان السابق، الترشح مجدداً لرئاسة فيفا: "إذا سنحت الفرصة وحان الوقت"، بعد ترشحه سابقاً عام 2015، وهي لحظة اعتبرها مناسبة لإظهار "المافيا" الموجودة في المنظمة التي تدير كرة القدم في العالم، والتي شهدت بعدها بقليل استقالة رئيسها السويسري جوزيف بلاتر.

وحول بداية الموسم لريال مدريد بقيادة مدربه الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قال: "إنها بداية موسم جديد، لقد بدأ بشكل جيد من حيث النتائج، على الرغم من أن الأسبوع الماضي كان أكثر سلبية، لكن ما زال هناك الكثير لنعرف ماذا سيحدث".

وبسؤاله عما كتبه الأسبوع الماضي في مقال بموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حول فوز شيريف تيراسبول على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بهدفين لهدف، بأن فوز فريق صغير على فريق كبير في كرة القدم الأوروبية يعد أمراً جيداً للمنافسة، أجاب: "قلت فقط إنها مسابقة مفتوحة للجميع لإثبات جدارته الرياضية، ودليل على أن أي فريق في هذه المسابقة -وهي أفضل مسابقة للأندية على مستوى العالم- يمكنه تحقيق الفوز، وإنه رأيي وشعوري، فيما يتعلق بحقيقة أن أي فريق، بالجودة التي أظهرها للوصول إلى المشاركة في 'دوري الأبطال'، يمكنه اللعب أمام مدريد وبرشلونة وميلانو ويمكنه الفوز عليهم".