بأمر الخطيب.. جلسة مرتقبة لتمديد عقد موسيماني









يسعى مسؤولو النادي الأهلي لتمديد عقد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في الفترة المقبلة.





تمديد عقد موسيماني مع الأهلي





و يرغب مسؤولو الأهلي في تمديد عقد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتوفير أكبر قدر من الاستقرار داخل صفوف الفريق، في المرحلة القادمة.





ومن المنتظر أن يجتمع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة المقبلة مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من أجل التفاوض على تمديد عقد مع المارد الأحمر.





و كان المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد طلب من سيد عبد الحفيظ الحديث مع محمود الخطيب رئيس الأهلي من أجل التراجع عن فرض العقوبة التى وقعت ضده بعد خسارة لقب السوبر المصري.





من الجدير بالذكر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تلقى عدة عروض في الفترة الأخيرة للرحيل عن القلعة الحمراء إلا أنه رفض كافة العروض.



