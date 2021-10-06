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تاريخ مواجهات مصر وليبيا قبل موقعة تصفيات كأس العالم 2022

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 05:35 م
مصر وليبيا
مصر وليبيا
علاء خليف
يستضيف منتخب مصر نظيره منتخب ليبيا مساء الجمعة المقبل، على استاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم
تقام مباراة مصر وليبيا في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، يوم الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022.

وستقام مباراة الإياب بين المنتخبين المصري والليبي يوم 11 أكتوبر الجاري على ملعب الأخير.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم
1- منتخب ليبيا 6 نقاط
2- منتخب مصر 4 نقاط
3- منتخب الجابون 1 نقطة
4- منتخب أنجولا بدون نقاط

تاريخ مواجهات مصر وليبيا قبل مباراتهما المرتقبة
جمعت منتخبي مصر وليبيا 21 مباراة سابقة في مختلف البطولات، منتخب الفراعنة حقق 13 انتصارا، مقابل 5 انتصارات لمنتخب ليبيا، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما.

وسجل لاعبو منتخب مصر 52 هدفا، بينما استقبلت شباك الفراعنة 26 هدفا.

وستكون هذه المباراة الثالثة بين منتخبي مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم بعدما سبق والتقى المنتخبين مرتين في التصفيات حقق كل منهما انتصارا.

شهدت مواجهات مصر وليبيا، انتصارات كبيرة لمنتخب الفراعنة، حيث فاز في أول مواجهة بين المنتخبين بنتيجة 10-2 في دورة الألعاب العربية عام 1953، كما فاز بنتيجة 8 – 1 عام 1965 في دورة الألعاب العربية أيضًا

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