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موانئ دمياط تتداول 24 سفينه للحاويات والبضائع العامة

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 06:39 م
بوابة الفجر

استقبل ميناء دمياط، 24 سفينة للبضائع العامة والحاويات خلال عمليات التداول، على مدار ال` 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الأربعاء - أن قطارين بحمولة إجمالية بلغت 2463 طنا من القمح غادرا متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، وقطارا آخر مكون من 25 عربة قادما من الإسكندرية; بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3 آلاف و642 شاحنة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 112 ألفا و254 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 91 ألفا و541 طنا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 22 ألفا و555 طنا شملت "5150 طن فوسفات و1508 طن أسمنت و2624 طن رمل و13 ألفا و273 طن يوريا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38 ألفا و423 طنا تضمنت "17 ألفا و743 طنا من القمح و7 آلاف و600 طن خردة و120 طن خشب زان و10 آلاف طن ذرة و2160 طن زيت و800 طن كلوريد ايثيلين.

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