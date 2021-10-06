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الإفراج عن 3886 سجينًا بمناسبة الذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 05:37 م
الإفراج عن نزلاء السجون
الإفراج عن نزلاء السجون
هبة عبد الحفيظ
أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 3886 من السجناء تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الــ48 لنصر أكتوبر المجيد. 

يأتي ذلك بعدما عقد قطاع الحماية المجتمعية، اللجان لفحص ملفات السجناء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن (3886) سجينا. 

يذكر أن هذا يأتي في إطار استمرارا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للسجناء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

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