كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر ضد ليبيا.. وحظوظ الفراعنة في التأهل إلى المرحلة النهائية

يفتح استاد برج العرب في الإسكندرية أبوابه في تمام التاسعة مساءًا يوم الجمعة المقبل، لإستضافة المواجهة العربية المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره منتخب ليبيا ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.





موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم

تنطلق مباراة مصر وليبيا في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، يوم الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022، بينما ستقام مباراة الإياب بين المنتخبين يوم 11 أكتوبر الجاري.





ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

1- منتخب ليبيا 6 نقاط

2- منتخب مصر 4 نقاط

3- منتخب الجابون 1 نقطة

4- منتخب أنجولا بدون نقاط





مباريات منتخب مصر المتبقية في التصفيات

يتبقى لمنتخب مصر 4 مباريات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث يواجه منتخب ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة يومي 8، 11 أكتوبر الجاري، بينما سيواجه منتخبي أنجولا والجابون في الجولتين الخامسة والسادسة على الترتيب في منتصف شهر نوفمبر المقبل.





حظوظ منتخب مصر في التأهل للمرحلة النهائية

ويحتاج منتخب مصر أن يحتل صدارة ترتيب مجموعته من أجل التأهل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم والذي يتأهل إليها أوائل المجموعات العشرة على أن تجرى قرعة بينهما بعد تقسيمهما لمستويين وفقًا للتصنيف ويتقابل كل منتخبين بنظام الذهاب والإياب ويتأهل 5 منتخبات للمونديال.





فوز منتخب مصر في مباراتيه المقبلتين على منتخب ليبيا يمنحه صدارة المجموعة حيث سيرتفع رصيده في هذه الحالة إلى 10 نقاط ويتوقف المنتخب الليبي عند 6 نقاط وهنا سيقترب الفراعنة بقوة من التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات المونديالية حيث سيحتاج فقط للفوز في مباراة من مباراتي الجابون وأنجولا للصعود بشكل مباشر.





كذلك فوز منتخب مصر في مباراة والتعادل في الأخرى أمام ليبيا سوف يعتلي صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة عن منتخب ليبيا، وسوف يحتاج للفوز في المباراتين المتبقيتين أمام انجولا والجابون للتأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات، أما في حال الفوز في مباراة والتعادل في الأخرى، سوف يحتاج لتعثر المنتخب الليبي في احدى مباراتيه ليصعد الفراعنة.



