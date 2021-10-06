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الأسبوع المقبل.. هاني عادل ينافس تارا عماد في "هزر فزر مع لولي"

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 06:43 م
هزر فزر مع لولي
هزر فزر مع لولي
منار أشرف داود

يحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج "هزر فزر مع لولي" الذي تقدمه الفنانة ليلى زاهر، يومي السبت والأحد، 9 و10 أكتوبر الجاري، على قناة cbc، في تمام الساعة العاشرة مساء.

ينقسم النجوم خلال الحلقة إلى فريقين يتنافسان عبر مجموعة من الألعاب المختلفة؛ الأول يضم الفنان هاني عادل وسمر مرسي وخالد عليش، والثاني يضم الفنانة تارا عماد ومحمد مهران وثراء جبيل.

يذكر أن برنامج "هزر فزر مع لولي" عبارة عن منافسة تتضمن جولتين من الألعاب، بين فريقين من الضيوف في كل حلقة، وتقدمه الفنانة ليلى زاهر يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة العاشرة مساء، عبر قناة cbc.

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