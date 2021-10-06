تعرفا بالقطار.. مجهول يطعن مسن في منزله بالدقهلية لسرقته

طعن شاب مجهول، مسن بالمعاش مقيم في قرية نشا التابعة لمركز نبروه بالدقهلية من أجل سرقته بعد أن دخل عليه بحيلة عدم عثوره على مسكن للمبيت به فاصطحبه معه لمسكنه، عقب تعرفهما على بعض في أحد القطارات.



وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، تحرياتها لكشف غموض الحادث.



تلقت الأجهزة الامنية بالدقهلية إخطارا من مأمور مركز نبروه، بوجود إخطار من مستشفى نبروه العام بوصول مسن " صبحى م " 73 سنة، مصاب بعدة طعنات نافذة بالبطن والظهر، والحالة العامة مستقرة.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤاله أكد أنه تقابل مع المتهم أثناء استقلاله قطار المنصورة، واستضافه داخل منزله، بعد أن أخبره المتهم بعدم وجود مكان للمبيت فيه، إلا أنه فوجئ بتعديه عليه الطعن بسلاح أبيض بقصد سرقته ولم يستطع مقاومة المتهم، وفر هاربا.



تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار علاء السعدنى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، ولاتزال عمليه البحث عن المتهم مستمرة.