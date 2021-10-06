Advertisements

تعرفا بالقطار.. مجهول يطعن مسن في منزله بالدقهلية لسرقته

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 06:24 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
طعن شاب مجهول، مسن بالمعاش مقيم في قرية نشا التابعة لمركز نبروه بالدقهلية من أجل سرقته بعد أن دخل عليه بحيلة عدم عثوره على مسكن للمبيت به فاصطحبه معه لمسكنه، عقب تعرفهما على بعض في أحد القطارات.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، تحرياتها لكشف غموض الحادث.

تلقت الأجهزة الامنية بالدقهلية إخطارا من مأمور مركز نبروه، بوجود إخطار من مستشفى نبروه العام بوصول مسن " صبحى م " 73 سنة، مصاب بعدة طعنات نافذة بالبطن والظهر، والحالة العامة مستقرة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤاله أكد أنه تقابل مع المتهم أثناء استقلاله قطار المنصورة، واستضافه داخل منزله، بعد أن أخبره المتهم بعدم وجود مكان للمبيت فيه، إلا أنه فوجئ بتعديه عليه الطعن بسلاح أبيض بقصد سرقته ولم يستطع مقاومة المتهم، وفر هاربا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار علاء السعدنى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، ولاتزال عمليه البحث عن المتهم مستمرة.

الكلمات المفتاحية

مجهول يطعن مسن لسرقته القطار الدقهلية

أخبار تهمك

متابعة مباراة الزمالك ضد برشلونة مباشرة في كأس العالم للأندية (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

تصريح مهم من "الصحه العالمية" بشأن متحور دلتا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

نجم آخر يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلي

منذ أقل من ساعة

6 لاعبين جدد في تدريبات برشلونة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إسبانيا وإيطاليا في دوري الأمم

منذ حوالي 3 ساعات

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يستقر على بديل قفشة أمام بطل النيجر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ يوم

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ يوم

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

بيراميدز يضم لاعب دجلة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بائع متجول يطعن زوجته بالدقهلية ويدعى سقوطها على سيخ حديد

تفاصيل القبض على المتهمين بقتل تاجر شربين والتمثيل بجثته

تفاصيل العثور على طفلة مذبوحة داخل عشة في الدقهلية

تشييع جثمان الشاب صاحب البصمة المجهولة في طوارئ المنصورة بمسقط رأسه بالدقهلية

مصرع 3 وإصابة شخصين في حوادث متفرقة بالدقهلية

تفاصيل مصرع سيدة بطعنات متفرقة في مستشفى بلقاس بالدقهلية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:03 م

6 لاعبين جدد في تدريبات برشلونة

تصريح مهم من "الصحه العالمية" بشأن متحور دلتا

04:49 م

نجم آخر يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلي

06:32 م

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

05:28 م

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

06:59 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements