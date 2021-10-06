Advertisements

رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس شركة "لوريال"

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 06:25 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
مارينا بشارة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فيسمي شارما، نائب رئيس شركة "لوريال" لمناطق جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبنواه جوليا، رئيس مجلس إدارة "لوريال مصر"، وحضر اللقاء نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

"لوريال مصر"
وخلال اللقاء، استعرض بنواه جوليا، رئيس مجلس إدارة "لوريال مصر"، نشاط مجموعة "لوریال" العالمية، مشيرًا إلى أنها تأسست منذ أكثر من مائة عام، وأصبحت تعمل في 150 دولة، ويعمل بها 88 ألف شخص، وتمتلك المجموعة وتدير 21 مركزًا بحثيًا، و36 علامة تجارية فرعية على مستوي العالم، كما تولي المجموعة اهتمامًا خاصًا بالبحث العلمي والتطوير.

وفيما يتعلق بشركة "لوريال مصر"، أشار بنواه جوليا إلى أن المجموعة بدأت نشاطها في مصر عام 2009، وبفضل التعاون المتميز مع الحكومة المصرية، قررت الشركة عام 2010 إنشاء أول مصنع لها في المنطقة ليكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي بدأ نشاطه عام 2013 باستثمارات بلغت 50 مليون يورو.

ولفت بنواه جوليا إلى أن مجموعة "لوریال" أعلنت عام 2015 التزامها بطرح أفضل الممارسات البيئية فيما يتعلق بكفاءة الطاقة، والاستهلاك الفعال للموارد، والحد من النفايات، وتحقيق الأداء البيئي المستدام، حيث قام المصنع بالفعل بتقليل انبعاثات ثاني أكسـيد الكربون.

وأضاف أن "لوريال" تلتزم بدعم مبادرات المسئولية المجتمعية، حيث نفذت العديد من البرامج التي تعزز التزامها نحو تمكين شرائح متنوعة في المجتمع لاسيما المرأة، وتحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة، مستعرضًا في هذا الصدد المبادرات التي أطلقتها الشركة في مصر، ومن بينها برنامج لوریال يونسكو من أجل المرأة في مصر عام 2018، والذي يهدف إلى تعزيز دور المرأة وإبراز مساهمتها في مجال البحث العلمي، وزيادة مشاركتها في مجال العلوم. هذا بالإضافة إلى برامج أخرى بالتعاون مع وزارة التضـامن الاجتماعي.

من ناحيته، أشار فيسمي شارما، نائب رئيس شركة "لوريال" لمناطق جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أنه حرص على أن تكون مصر من أوائل الدول التي يزورها منذ توليه مهام منصبه الجديد، والذي يتضمن إدارة أسواق 35 دولة.

وتقدم فيسمي شارما بالشكر للحكومة المصرية على التنسيق والتعاون المتميز مع فرع الشركة في مصر ومصنعها، الأمر الذي ساهم في زيادة صادراتها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، كما أعرب عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون ونقله إلى آفاق أوسع خلال فترة توليه مهام منصبه.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفي مدبولي عن تقديره لثقة مجموعة "لوريال العالمية" للاستثمار في مصر، وإعجابه بما حققته الشركة من نجاحات على الأراضي المصرية، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل باستمرار علي تحسين مناخ الاستثمار، وتشجع الاستثمارات الصديقة للبيئة. كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم للشركة للتوسع في أنشطتها في مصر خلال الفترة القادمة، وتذليل أية معوقات قد تواجهها.

الكلمات المفتاحية

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس شركة لوريال الاستثمار بمصر

أخبار تهمك

نجم آخر يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلي

منذ أقل من ساعة

تصريح مهم من "الصحه العالمية" بشأن متحور دلتا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

متابعة مباراة الزمالك ضد برشلونة مباشرة في كأس العالم للأندية (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. موسيماني يستقر على بديل قفشة أمام بطل النيجر

منذ حوالي 6 ساعات

6 لاعبين جدد في تدريبات برشلونة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بيراميدز يضم لاعب دجلة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ يوم

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إسبانيا وإيطاليا في دوري الأمم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"لوريال" الفرنسية تسعي لإنشاء مصنع بمصر من أجل التصدير للشرق الأوسط وأفريقيا

سحر نصر تشارك فى احتفالية اليونسكو من أجل المرأة (فيديو وصور)

لوريال واليونيسكو يختاران وزيرة الاستثمار سفيرة لبرنامج لوريال- يونيسكو من أجل دعم المرأة

رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس مجموعة "بيجو" العالمية

فتح باب التقديم في نسخة مصر من زمالة برنامج لوريال يونيسكو المرأة من أجل العلم لعام 2019

مسئولية مجتمعية.. "لوريال" تطلق مؤتمرها السنوي الرابع في مصر بمشاركة 400 طبيب

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:03 م

6 لاعبين جدد في تدريبات برشلونة

تصريح مهم من "الصحه العالمية" بشأن متحور دلتا

04:49 م

نجم آخر يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلي

06:32 م

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

05:28 م

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

06:59 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements