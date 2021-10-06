Advertisements

بلينكن عن الانتخابات العراقية: فرصة حاسمة للناخبين لتقرير مستقبلهم

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 06:24 م
بوابة الفجر
وكالات

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الانتخابات المقرر إجراؤها في العراق، في 10 أكتوبر الحالي، قائلا: "هذه فرصة حاسمة للناخبين لتقرير مستقبلهم".

 

وكتب بلينكن في تغريدة عبر "تويتر": "انضممت اليوم إلى 11 وزيرا للخارجية في الاعتراف بانتخابات العراق المبكرة في 10 أكتوبر كفرصة حاسمة للناخبين لتقرير مستقبلهم.. حشد الشركاء الدوليون موارد كبيرة لتعزيز نزاهة الانتخابات".

 

 

هذا وأعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة لمنع محاولات "التدخل" في العملية الانتخابية.

 

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العراقية في العاشر من الشهر الحالي وفقا للموعد الذي حدده الكاظمي.

الكلمات المفتاحية

بلينكن امريكا العراق الانتخابات العراقية

أخبار تهمك

تصريح مهم من "الصحه العالمية" بشأن متحور دلتا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

6 لاعبين جدد في تدريبات برشلونة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بيراميدز يضم لاعب دجلة

منذ حوالي 3 ساعات

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

متابعة مباراة الزمالك ضد برشلونة مباشرة في كأس العالم للأندية (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

نجم آخر يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يستقر على بديل قفشة أمام بطل النيجر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إسبانيا وإيطاليا في دوري الأمم

منذ حوالي 3 ساعات

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ يوم

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الرئاسات العراقية تبحث تأجيل الانتخابات المبكرة

انتخابات العراق 2021.. هل تلبي طموحات المواطنين أم تظل حبيسة الطائفية؟

"الصدر" يعلن مقاطعة الانتخابات العراقية المقبلة

صالح والكاظمي يؤكدان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد

رئيس الحكومة العراقية يدعو الكتل المقاطعة للانتخابات البرلمانية للعدول عن قرارها

الحكومة المركزية العراقية وإقليم كردستان يتفقان على تشكيل قوات أمنية في المناطق الفاصلة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:03 م

6 لاعبين جدد في تدريبات برشلونة

تصريح مهم من "الصحه العالمية" بشأن متحور دلتا

04:49 م

نجم آخر يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلي

06:32 م

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

05:28 م

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

06:59 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements