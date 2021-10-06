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باريس سان جيرمان يواصل جهوده لتجديد عقد مبابي

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 06:28 م
مبابي
مبابي
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان الفرنسي مازال يعمل على استمرار نجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل.

وأشارت شبكة RMC الفرنسية إلى أن ريال مدريد حاول التعاقد مع مبابي في الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الماضية وقدم أكثر من عرضه من أجل ضمه ولكن النادي الفرنسي رفض التخلي عنه.

وأكدت الشبكة الفرنسية أن باريس سان جيرمان يجهز عرضاً من أجل مبابي سيجعله الأعلى أجراً في الفريق متجاوزاً نيمار وميسي.

وأوضحت الشبكة الفرنسية أن العقد الجديد سيكون قصير الأجل، حيث يعلم مسئولو النادي الباريسي أن مبابي لن يقبل بعقد طويل الأجل لأنه يرغب في الانضمام إلى ريال مدريد.

ولفتت الشبكة الفرنسية أن مبابي كان قد اعترف بأنه طلب الرحيل في يوليو الماضي في الوقت الذي أكد فيه فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بأنهم سيحاولون حسم الصفقة في يناير المقبل.

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