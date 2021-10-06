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وول ستريت تتراجع مع مخاوف التضخم وتقرير وظائف القطاع الخاص

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الأربعاء بعد أن فاقم ارتفاع أسعار النفط المخاوف من ارتفاع التضخم، في حين غذى مسح أظهر ارتفاعا قويا في الوظائف بالقطاع الخاص الشهر الماضي القلق من تقليص التحفيز النقدي في وقت أقرب من المتوقع.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 115.71 نقطة بما يعادل 0.34 بالمئة إلى 34198.96 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 26.15 نقطة أو 0.60 بالمئة إلى 4319.57 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 144.38 نقطة أو واحدا بالمئة إلى 14289.45 نقطة.

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