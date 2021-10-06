نجم آخر يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلي

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الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 06:32 م
الأهلي
الأهلي
محمد الدمتناوي

دخل نادي إنبي في مفاوضات مع النادي الأهلي، لبحث إمكانية التعاقد مع العربي بدر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث كشف مصدر مطلع، عن وجود رغبة من جانب حلمي طولان المدير الفني للفريق البترولي، في ضم العربي بدر على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، جس نبض من جانب نادي إنبي، لضم العربي بدر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولم يحسم الأهلي موقفه النهائي بسبب وجود عروض أخرى.
 
وهناك رغبة من جانب طولان في ضم العربي بدر، للاستفادة من قدرته على اللعب في مركز الظهير الأيمن، بعد انتقال كريم فؤاد إلى الأهلي، بالإضافة إلى تدعيم منطقة الوسط.

الكلمات المفتاحية

العربي بدري الأهلي إنبي

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