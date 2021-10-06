نجم آخر يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلي





دخل نادي إنبي في مفاوضات مع النادي الأهلي، لبحث إمكانية التعاقد مع العربي بدر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





حيث كشف مصدر مطلع، عن وجود رغبة من جانب حلمي طولان المدير الفني للفريق البترولي، في ضم العربي بدر على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.





وشهدت الساعات القليلة الماضية، جس نبض من جانب نادي إنبي، لضم العربي بدر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولم يحسم الأهلي موقفه النهائي بسبب وجود عروض أخرى.