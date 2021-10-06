داعية إسلامي: نصر أكتوبر وعد صدق من الله (فيديو)

وجه الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، التحية إلى المصريين في ذكرى انتصارات أكتوبر، قائلًا إن نصر أكتوبر وعد صدق من الله سبحانه وتعالى إلى المؤمنين.



وأضاف "عبد المعز" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أن حرب تحرير سيناء تمت بكرم ونصر من الله.



وتابع: "وإحنا بنقوم بتهنئة بعض ونذكر أبنائنا بالتاريخ، والنصر، لازم نعرف ونعلم بعض دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم نصرك الذي وعدت".



وأشار إلى أن القرآن الكريم علمنا أن النصر من عند الله فقط يؤيد به من يشاء، مستشهدا بقول الله تعالى: "قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ۚ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ".



وكان حضر الرئيس السيسي، صباح اليوم الندوة التثقيفية "العبور الي المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد.



وتحتفل مصر والقوات المسلحة بمرور 48 عامًا على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلي الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن.



ويعد نصر أكتوبر أعظم إنتصارات الأمة العربية فى تاريخها الحديث حيث جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن، فقد أعاد أبناء مصر أمام أعين الجميع تشكيل خريطة القوى فى العالم، وأصبح الانتصار نقطة تحول كبرى فى التاريخ.