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بكلمات مليئة بالأمل.. كندة علوش تحتفل بدخول فصل الخريف

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 08:00 م
كندة علوش
كندة علوش
منار أشرف داود
شاركت الفنانة كندة علوش جمهورها بصورة لها تحتفل من خلالها بدخول فصل الخريف، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت "علوش" وهي ترتدي فستان باللون البني، ووضعت ماكياج بألوان دافئة ملائمة لفصل الخريف، وتركت شعرها منسدلًا مما أثار إعجاب جمهورها، وعلقت على الصورة قائلة:"يظهر لنا الخريف كم هو جميل ترك الأشياء قبل ذلك".

يذكر أن الفنانة كندة علوش تشارك في تصوير فيلم بلالين" وهو من بطولة أحمد كمال، علا رشدي، محمد سلامة، سوسن بدر، باسم يمرة، ومن إخراج عصام عيد الحميد، تأليف عادل صليب.

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