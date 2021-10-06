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محافظ الفيوم يشارك الشباب في مسيرة رياضية احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر (فيديو)

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 06:39 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
شارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، في المسيرة الرياضية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة، بمشاركة 500 شاب وفتاة، من مختلف أنحاء المحافظة، احتفالًا بذكرى السادس من أكتوبر.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من مسئولي المراكز الشبابية بالمحافظة.

وانطلقت المسيرة الشبابية الرياضية، من ميدان الدكتور عبد الرحيم شحاتة، وصولًا إلى ديوان عام المحافظة بمدينة الفيوم.

وعقب انتهاء المسيرة، قدم محافظ الفيوم، التهنئة لجميع المشاركين في المهرجان، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن الشباب هم سواعد مصر الفتية ومستقبلها المأمول، مشيرًا إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية دائمًا ما تؤكد على ضرورة الإهتمام بالشباب ووضعهم محل المسئولية، لمواجهة التحديات التى تواجه الدولة المصرية.

وأشار "الأنصاري"، إلى ضرورة استلهام روح انتصارات اكتوبر فى البناء والتنمية، مؤكدًا أن شباب مصر قادر على صنع المستحيل، معربًا عن شكره لجميع المشاركين فى "مسيرة المشي" من الشباب والفتيات وكبار السن، وجميع القائمين على تنظيم المهرجان.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كان قد أطلق إشارة البدء لانطلاق المسيرة بشكل متزامن، عبر الفيديو كونفرانس، بجميع محافظات الجمهورية، فى إطار احتفال الوزارة بإنتصارات اكتوبر المجيدة.
محافظ الفيوم يشارك الشباب في مسيرة رياضية احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر (فيديو)
محافظ الفيوم يشارك الشباب في مسيرة رياضية احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر (فيديو)
محافظ الفيوم يشارك الشباب في مسيرة رياضية احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر (فيديو)
محافظ الفيوم يشارك الشباب في مسيرة رياضية احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر (فيديو)
محافظ الفيوم يشارك الشباب في مسيرة رياضية احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر (فيديو)
محافظ الفيوم يشارك الشباب في مسيرة رياضية احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر (فيديو)
محافظ الفيوم يشارك الشباب في مسيرة رياضية احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر (فيديو)
محافظ الفيوم يشارك الشباب في مسيرة رياضية احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر (فيديو)
محافظ الفيوم يشارك الشباب في مسيرة رياضية احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر (فيديو)
محافظ الفيوم يشارك الشباب في مسيرة رياضية احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر (فيديو)
محافظ الفيوم يشارك الشباب في مسيرة رياضية احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر (فيديو)
محافظ الفيوم يشارك الشباب في مسيرة رياضية احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر (فيديو)

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