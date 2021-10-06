قبل مباراة الحرس الوطني.. ماذا يفعل الأهلي في غياب محمد أفشة؟ (أرقام)





يغيب محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الحرس الوطني التي تقام في النيجر يوم ١٦أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد حصوله على موافقة الجهاز الفني والإداري للاحتفال بزفافه الأسبوع المقبل.





وكان أفشة قد خرج من قائمة المنتخب الوطني الذي يخوض مباراتي ليبيا يومي الجمعة والاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.





موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر





تقام مباراة الأهلي مع نظيره فريق الحرس الوطني بطل النيجر يوم ١٦أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، حيث تقرر سفر بعثة الفريق الأحمر إلى النيجر يوم 14 أكتوبر، استعدادا للمواجهة المرتقبة، وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.





ماذا يفعل الأهلي في غياب محمد أفشة؟





انضم محمد مجدي أفشة إلى النادي الأهلي قادمًا من بيراميدز عام 2019 واستطاع اللاعب التتويج بعدة بطولات مع الفريق الأحمر، حيث توج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا "مرتين"، وبطولة الدوري المصري الممتاز، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر وبرونزية كأس العالم.





وغاب محمد مجدي أفشة عن 14 مباراة مع الأهلي منذ انضمامه للقلعة الحمراء، حقق المارد الأحمر 11 انتصارا في غياب "صاحب القاضية"، بينما حسم التعادل نتيجة 3 مباريات، ولم يخسر الفريق الأهلاوي أي مباراة في غياب نجمه المتألق.





ويٌفاضل الجنوب أفريقي موسيماني مدرب الأهلي بين الثنائي محمود عبد المنعم ”كهربا” و وليد سليمان للدفع بأحدهما خلال مواجهة بطل النيجر لتعويض غياب محمد مجدي أفشة.



