برلماني: نصر أكتوبر كان علامة فارقة فى تاريخ الأمة العربية

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن نصر أكتوبر المجيد كان علامة فارقة فى تاريخ مصر والأمة العربية، استطاع فيها جنود وأبطال القوات المسلحة المصرية تسطير ملحمة كبرى وكسر أسطورة العدو الذي لا يقهر على تراب سيناء، مهنئًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وأبناء القوات المسلحة البواسل، بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.



وأضاف "أبوالفتوح"، أن حرب السادس من أكتوبر المجيدة من أعظم الانتصارات فى التاريخ الحديث للأمة العربية جميعًا، حيث أن الشعب المصرى بمختلف فئاته كان البطل الأول فيها وفى تحقيق هذا النصر، حتى أن تلك الحرب المجيدة يطلق عليها حرب الشعب المصرى كله ولا توجد أسرة مصرية لم تقدم شهيدا أو مصابا أو مقاتلا فى تلك الحرب، مؤكدا أن نصر أكتوبر رسالة بأن إرادة المصريين لا يمكن كسرها مهما كانت المؤامرات.



وأشار وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن بطولات القوات المسلحة المصرية خلال تلك الحرب ما زالت تُدرس فى كتب التاريخ العسكرى، راجيًا أن تبقى تلك الانتصارات حية ونابضة فى وجدان وعقول الأجيال المتعاقبة بما يؤكد قدرة المصريين على صنع المعجزات متى أرادوا ذلك.

