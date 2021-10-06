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نجم "أوقات فراغ" يخوض أولى تجاربه الإخراجية في فيلم "أما عن حالة الطقس"

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 08:45 م
أحمد حداد
أحمد حداد
منار أشرف داود
انتهى المخرج أحمد حداد من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد فيلم "أما عن حالة الطقس"، والمقرر عرضه في عدة مهرجانات سينمائية قريبا.


ويعد الفيلم التجربة الإخراجية الطويلة الأولى للمخرج أحمد حداد، الذي يخوض أيضا دور البطولة كممثل، في أجدد تجاربه التمثيلية في عالم السينما بعد 15 سنة عن دوره الشهير في فيلم "أوقات فراغ"، وتدور أحداثه حول مخرج شاب يعاني من اضطرابات عاطفية في نهاية الثلاثينات من عمره مع صراعه مع ماضيه ونوبات الفزع المستمرة.


ويجمع فيلم "أما عن حالة الطقس" في بطولته حنان يوسف وحسن الجريتلي وفريدة الجريدي وآسر البدراوي وداليا رمزي ونجلاء يونس وسامي داوود وعمر جاهين، وعدد من الوجوه الشابة والجديدة، منهم كريمان حجازي ونائل علي وسحر حسين وسارة أصيل، بالإضافة إلى توليفة منوعة من النجوم ضيوف الشرف، من بينهم الفنانة ريهام عبد الغفور والمخرج خيري بشارة.


أحمد حداد ممثل ومخرج بجانب كونه شاعرا، ووضع حجر أساس فرقة رترو الغنائية مع المطربات داليا الجندي وفاطمة عادل، التي تعيد إحياء أشهر أغنيات الزمن الجميل بطابع مبهج وخفيف الدم مع اعتمادها على مزج الشعر والغناء إلى جانب أغانيهم الخاصة من أشعار حداد وألحان ملحنين من جيلهم على رأسهم الفنان شريف الوسيمي، ويحتفل بإطلاق ديوانه الجديد "التوقيت المحلي لمدينة البهجة" عبر حفل شعري غنائي في ساقية الصاوي مساء الإثنين المقبل.

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ريهام عبدالغفور اوقات فراغ الفجر احمد حداد أنا عن حالة الطقس

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