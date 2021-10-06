رينارد: لا نخشى مواجهة اليابان وحضور جماهير السعودية عامل إيجابي

أكد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، على أهمية مباراة الغد التي ستجمعه بضيفه اليابان في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر ٢٠٢٢.

رينارد أضاف في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"مباراة الغد مهمة لنا ونتطلع لحضور جماهير كبير".

‏وتابع :"سنلعب أمام أفضل منتخب في آسيا وهذا دافع قوي لنا".

وزاد :"منتخب عمان استطاع الفوز على اليابان ،لابد أن نكون مستعدين جيدًا".

وواصل :"لا أخشى من الغيابات ، لدينا لاعبين بجودة عالية، كما أن الأمور التاريخية مهمة لنا وكل وقت وفترة تختلف عن الأخرى".

وأوضح :"هدفنا واضح وهو الوصول لكأس العالم المقبل ٢٠٢٢".

وزاد :"ا أخشى أي شئ قبل مواجهة منتخب اليابان، ولدينا تشكيلة جيدة من اللاعبين الحاليين .. وكما ذكرت حضور الجماهير السعودية بشكل سيكون عامل إيجابي".