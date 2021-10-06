الإفتاء تكشف حقيقة الأحاديث الواردة عن الجيش المصري (فيديو)

كشف الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حقيقة الأحاديث الواردة عن الجيش المصري.





وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، إن الأحاديث الواردة عن فضل الجيش المصري صحيحة ولا عبرة بمن يطعن فيها، مهنئا الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش والشعب المصري؛ بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.





وأوضح، أن الأحاديث عن فضل الجيش المصري صحيحة، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص "جنود مصر من أفضل جنود الأرض".



