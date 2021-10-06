حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الري في قنا (صور)

تمكنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بنجع حمادي، بمحافظة قنا، من شن حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الري، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.



حيث تمكنت الحملة التي أشرف عليها عبداللاه خبير، رئيس مدينة نجع حمادي، والقوات الأمنية بالمركز من إزالة عدد 10 حالات مباني، على مساحة 644 متر د، وعدد 12 حاله زراعه، على مساحة فدان وعشرة قراريط.



كان اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، قد أكد، في وقت سابق، أن حملات الإزالة يتم تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وكافة مستويات الإدارة المحلية وقطاع الري بالمحافظة، وذلك لاستغلال تلك المساحات في منافع عامة للدولة تخدم جموع المواطنين، وأيضا فرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أو محسوبية، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن، مشددًا على أن التعديات على أملاك الدولة خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة واستعادة هيبتها.