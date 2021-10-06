Advertisements

حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الري في قنا (صور)

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
تمكنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بنجع حمادي، بمحافظة قنا، من شن حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الري، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.

حيث تمكنت الحملة التي أشرف عليها عبداللاه خبير، رئيس مدينة نجع حمادي، والقوات الأمنية بالمركز من إزالة عدد 10 حالات مباني، على مساحة 644 متر د، وعدد 12 حاله زراعه، على مساحة فدان وعشرة قراريط.

كان اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، قد أكد، في وقت سابق، أن حملات الإزالة يتم تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وكافة مستويات الإدارة المحلية وقطاع الري بالمحافظة، وذلك لاستغلال تلك المساحات في منافع عامة للدولة تخدم جموع المواطنين، وأيضا فرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أو محسوبية، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن، مشددًا على أن التعديات على أملاك الدولة خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة واستعادة هيبتها.
حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الري في قنا (صور)
حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الري في قنا (صور)
حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الري في قنا (صور)
حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الري في قنا (صور)
حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الري في قنا (صور)
حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الري في قنا (صور)

الكلمات المفتاحية

وزارة الري محافظة قنا تعديات الري التعديات اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. موسيماني يستقر على بديل قفشة أمام بطل النيجر

منذ حوالي 6 ساعات

نجم آخر يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ يوم

6 لاعبين جدد في تدريبات برشلونة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

متابعة مباراة الزمالك ضد برشلونة مباشرة في كأس العالم للأندية (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

تصريح مهم من "الصحه العالمية" بشأن متحور دلتا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بيراميدز يضم لاعب دجلة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إسبانيا وإيطاليا في دوري الأمم

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تنفيذ 265 قرار إزالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقنا

تنفيذ 273 قرار إزالة على أراضي زراعية وأملاك دولة في قنا

إزالة 39 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالقليوبية

سقوط تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة في قنا

"أعز الولد" يقتل جدته في قنا بعد مرور بأزمة نفسية

إزالة 3 آلاف حالة تعدٍ و356 مخالفة بناء عشوائي في قنا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:03 م

6 لاعبين جدد في تدريبات برشلونة

تصريح مهم من "الصحه العالمية" بشأن متحور دلتا

04:49 م

نجم آخر يقترب من الرحيل عن صفوف الأهلي

06:32 م

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

05:28 م

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

02:28 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements