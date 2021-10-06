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كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 06:59 م
منتخب مصر
منتخب مصر
أمل الحلفاوي

استقر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، على تشكيل الفراعنة الذي سيخوض به مواجهة ليبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

 

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب ليبيا، يوم الجمعة المقبل الموافق الثامن من شهر أكتوبر الجاري.

 

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

 

ومن المتوقع أن يدخل منتخب مصر المباراة، بتشكيل مكون من:

 

في حراسة المرمى..محمد الشناوي

 

في خط الدفاع.. أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أكرم توفيق

 

في خط الوسط.. طارق حامد، محمد النني، عبدالله السعيد.

 

في خط الهجوم.. مصطفى محمد، محمد صلاح، رمضان صبحي (زيزو)

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