جاهزية نوير للمشاركة مع ألمانيا في تصفيات كأس العالم 2022

بات مانويل نوير حارس مرمى وقائد المنتخب الألماني لكرة القدم مستعدا للمشاركة في المباراتين المقررتين أمام منتخبي رومانيا ومقدونيا الشمالية ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.





وشارك نوير /35 عاما/ ضمن جميع اللاعبين الـ23 في قائمة المنتخب الألماني، في مران اليوم الأربعاء في هامبورج، وذلك بعد أن غاب عن مران أمس.





ويستضيف المنتخب الألماني نظيره الروماني بعد غد الجمعة ثم يحل ضيفا على منتخب مقدونيا الشمالية يوم الاثنين المقبل.





ويمكن للمنتخب الألماني حسم بطاقة التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم عبر الفوز بالمباراتين لكن ذلك يعتمد أيضا على نتائج منتخب أرمينيا.





وجاءت مشاركة جميع لاعبي المنتخب في التدريبات لتمنح المدير الفني هانزي فليك العديد من الخيارات، خاصة في الهجوم، حيث يتوقع مشاركة الثلاثي تيمو فيرنر وليروي سان وسيرج جنابري ضمن التشكيل الأساسي بعد أن سجلوا ثمانية من 12 هدفا للمنتخب خلال مبارياته الثلاث بالتصفيات في سبتمبر الماضي أمام ليختنشتاين وأرمينيا وأيسلندا.





كذلك قد يشهد الهجوم تواجد توماس مولر الذي غاب عن مباريات الشهر الماضي بسبب الإصابة، أو كاي هافيرتز أو ماركو رويس.





وتحدث مولر عن "خيارات ممتازة" في الهجوم و"قرارات صعبة" سيكون على فليك اتخاذها.





ومن جانبه، قال فليك :"يجب أن نحقق أقصى استفادة في كل مباراة وفي كل مران."





ويتبقى أربع فترات توقف دولي أخرى فقط قبل نهائيات كأس العالم التي تنطلق في قطر في 18 نوفمبر 2022 بعد 17 شهرا فقط من لإقامة يورو 2020 التي تأجلت من العام الماضي وأقيمت في وقت سابق من العام الجاري.





ويختتم المنتخب الألماني مشواره في تصفيات المونديال بمباراتي ليختنشتاين وأرمينيا في نوفمبر المقبل، ثم يخوض مباراتين أو ثلاث مباريات ودية في مارس، وبعدها تنطلق منافسات دوري أمم أوروبا حيث تقام الجولات الأربع الأولى من مبارياتها خلال فترة توقف دولي لمدة أسبوعين في يونيو ثم تقام جولتين في سبتمبر.





وقال مولر :"كأس العالم ليست بعيدة للغاية. المجال قصير."



