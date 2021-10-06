متابعة مباراة الزمالك ضد برشلونة مباشرة في كأس العالم للأندية (فيديو)

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي متابعة مباشرة لمباراة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مع نظيره برشلونة الإسباني، في إطار منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد.





ويدخل الزمالك المباراة بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، بينما يخوض برشلونة منافسات كأس العالم، بصفته حامل لقب المونديال الموسم الماضي، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا.



