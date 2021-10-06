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متابعة مباراة الزمالك ضد برشلونة مباشرة في كأس العالم للأندية (فيديو)
الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 06:59 م
الفجر الرياضي
يقدم لكم موقع الفجر الرياضي متابعة مباشرة لمباراة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مع نظيره برشلونة الإسباني، في إطار منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد.
ويدخل الزمالك المباراة بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، بينما يخوض برشلونة منافسات كأس العالم، بصفته حامل لقب المونديال الموسم الماضي، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد برشلونة
ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين العملاقين المصري والإسباني عند حلول الاعة السابعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.
وتُنقل المواجهة عبر قناة أون تايم سبورتس على التردد التالي :-
التردد الجديد هو «.. 11861 معدل الترميز 27500..» . تردد القناة 11861 معامل الاستقطاب رأسي معامل الترميز27500 معامل تصحيح الخطأ6/5